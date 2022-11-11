وجود كدمات في الجسد بعد الاستيقاظ دليل على أنه لامسه جن أثناء النوم.. راقي شرعي يُفجر مفاجأة (فيديو)

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أجاب جمعان بن ملاح السلطاني، الراقي الشرعي، عن سؤال رجل يقول هل اكتشاف الشخص وجود كدمات في جسده بعد الاستيقاظ دليل على أن لامسه جن أثناء النوم؟.

وقال جمعان من ملاح السلطاني الراقي الشرعي، خلال ظهوره في برنامج سيدتي الذي يُعرض على قناة روتانا خليجية، أن بعض الحالات إذا ثبت أن هناك سحر أو مس من الجن في وقت سابق، فهذه الأمور تظهر بشكل عادي بعد الشفاء.

وأضاف، أنه بعد الشفاء إذا لوحظ أن هناك كدمات أو ورم أو حبوب أو ما إلى ذلك فهي تكون علامات شفاء، ولكن لا يؤخذ بها دائمًا، لأنها قد تكون أمور طبية تحتاج لإستشارة طبيب.

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Source almnatiq

