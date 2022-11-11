︎
.
أجاب جمعان بن ملاح السلطاني، الراقي الشرعي، عن سؤال رجل يقول هل اكتشاف الشخص وجود كدمات في جسده بعد الاستيقاظ دليل على أن لامسه جن أثناء النوم؟.
وقال جمعان من ملاح السلطاني الراقي الشرعي، خلال ظهوره في برنامج سيدتي الذي يُعرض على قناة روتانا خليجية، أن بعض الحالات إذا ثبت أن هناك سحر أو مس من الجن في وقت سابق، فهذه الأمور تظهر بشكل عادي بعد الشفاء.
وأضاف، أنه بعد الشفاء إذا لوحظ أن هناك كدمات أو ورم أو حبوب أو ما إلى ذلك فهي تكون علامات شفاء، ولكن لا يؤخذ بها دائمًا، لأنها قد تكون أمور طبية تحتاج لإستشارة طبيب.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر وجود كدمات في الجسد بعد الاستيقاظ دليل على أنه لامسه جن أثناء النوم.. راقي شرعي يُفجر مفاجأة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.