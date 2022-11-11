︎
.
كشفت تقارير صحفية برازيلية، أن الحكومة البرازيلية تسمح بساعات عمل أقل في أيام كأس العالم بقطر 2022 والتي ستقام في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
ووافقت الحكومة البرازيلة على مغادرة العمال لمقار عملهم خلال مباريات المنتخب البرازيلي في دور المجموعات قبل وقت كافي من وقت إقامة المباريات.
ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة السابعة في كأس العالم 2022 بقطر، بجانب منتخبات كل من صربيا، سويسرا والكاميرون.
ويبدأ منتخب البرازيل مشواره في كأس العالم بقطر بمواجة صربيا، ثم الاصطدام بمنتخب سويسرا ، بيتما سيواجه البرازيل في ختام دور المجموعات.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة البرازيلية تسمح بساعات عمل أقل في أيام المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.