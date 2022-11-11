الحكومة البرازيلية تسمح بساعات عمل أقل في أيام المونديال

︎

.



كشفت تقارير صحفية برازيلية، أن الحكومة البرازيلية تسمح بساعات عمل أقل في أيام كأس العالم بقطر 2022 والتي ستقام في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ووافقت الحكومة البرازيلة على مغادرة العمال لمقار عملهم خلال مباريات المنتخب البرازيلي في دور المجموعات قبل وقت كافي من وقت إقامة المباريات.

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة السابعة في كأس العالم 2022 بقطر، بجانب منتخبات كل من صربيا، سويسرا والكاميرون.

ويبدأ منتخب البرازيل مشواره في كأس العالم بقطر بمواجة صربيا، ثم الاصطدام بمنتخب سويسرا ، بيتما سيواجه البرازيل في ختام دور المجموعات.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

