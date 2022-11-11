القبض على صيني متهم بجريمة قتل بعد 29 عاماً من هروبه

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أعلنت الشرطة الصينية في جنوب البلاد اليوم (الجمعة)، القبض على مشتبه به في جريمة قتل بعد هروبه من العقاب طيلة 29 عاماً.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن المشتبه به الملقب بـ”شونغ” كان مطلوباً للقضاء لقتله رجلاً طعناً خلال مشاجرة قبل أن يفر هارباً من الموقع، مبينةً أن رجال الشرطة تمكنوا من تحديد موقعه والقبض عليه في مقاطعة هوباي وسط الصين.

ونوهت إلى أن “شونغ” قطن في إحدى الشقق الفاخرة مع والدته المسنة مدعياً أنهما عمال صحيون يكافحون جائحة “كورونا”، موضحةً أنه تحول من عامل عادي إلى مليونير خلال فترة هروبه دون معرفة مصدر هذه الثروة.



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Source akhbaar24

