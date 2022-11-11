شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يقع في رقم سلبي مع المنتخب السعودي قبل المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، رقم سلبي مع الأخضر قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم.

ويشارك الأخضر السعودي في نهائيات كأس العالم بالمجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك، بالبطولة المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

المنتخب السعودي يفشل في تسجيل أكثر من هدف مع رينارد



وفشل المنتخب السعودي في تسجيل أكثر من هدف خلال المباراة رقم 18 له على التوالي، بعد تعادله بهدف لكل فريق مع نظيره منتخب بنما، خلال المباراة الودية التي أقيمت أمس في ختام معسكره أبوظبي.

وأفادت تقارير صحفية، أن المنتخب السعودي، أحرز تحت قيادة هيرفي رينارد، 9 أهداف في آخر 14 لقاء له، ليس من بينها هدفان في مباراة واحدة.

وتابعت: "آخر مباراةٍ أحرز فيها أكثر من هدف يعود إلى 12 أكتوبر من العام الماضي، عندما تغلب بثلاثية مقابل هدفين على نظيره الصيني في جدة، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022".

وأضافت: "كما فشل الأخضر في تسجيل أكثر من هدف بعد مباراة الصين في 6 مواجهات بالتصفيات ضد أستراليا مرتين، وفيتنام، وعمان، واليابان، والصين، و3 مواجهات في كأس العرب التي استضفتها قطر ضد الأردن، وفلسطين، والمغرب".

ولعب رينارد 9 مواجهات ودية ضد كولمبيا، وفنزويلا، والإكوادور، وأمريكا، ومقدونيا الشمالية، وألبانيا، وهندوراس، وإيسلندا، وبنما دون أن يسجل أكثرمن هدف في المواجهة الواحدة.

السعودية تواجه كرواتيا في آخر الوديات قبل المونديال

ورفعت مواجهة بنما تعادلات المنتخب في مبارياته التحضيرية قبل المونديال إلى 5 ضد الإكوادور وأمريكا وألبانيا وهندوراس وبنما مقابل فوزين على مقدونيا وإيسلندا وخسارتين أمام فنزويلا وكولمبيا.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب السعودي آخر مبارياته الودية ضد منتخب كرواتيا، يوم الأربعاء المقبل على ملعب مرسول بارك، قبل السفر إلى قطر.