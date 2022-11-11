شكرا لقرائتكم خبر عن نونو سانتو يستدعي نجم اتحاد جدة الشاب لمعسكر دبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استدعى البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، نجم الفريق إلى معسكر دبي المقام في الوقت الحالي.

سلطان الصليلي يلتحق بمعسكر اتحاد جدة في دبي

وأفادت تقارير صحفية، أن سلطان الصليلي مدافع الفريق الشاب، سوف يلتحق بمعسكر فريق الاتحاد الأول المقام في دبي الإماراتية، استعدادًا لاستئناف مباريات دوري روشن السعودي.

وتابعت: "يأتي التحاق اللاعب الشاب الصليلي بمعسكر الاتحاد في دبي بطلب من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي نونو سانتو، للتدرب مع الفريق تحسبًا للاستعانة به في المباريات".

اتحاد جدة يواصل تدريباته في معسكر دبي

وكان اتحاد جدة، واصل تدريباته أمس الخميس بمعسكره المُقام في مدينة دبي بالإمارات خلال فترة التوقف الحالية، بسبب استعداد المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، لنهائيات كأس العالم.

ويشارك الأخضر السعودي في نهائيات كأس العالم بالمجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك، بالبطولة المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وشهدت الحصة الصباحية من التدريبات أداء اللاعبين تدريبات لياقية بالجري حول الملعب، حيث خاض لاعبو الاتحاد كذلك خلال التدريبات مرانًا بالكرة.