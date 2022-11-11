سلطان الصليلي يلتحق بمعسكر الاتحاد في دبي

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يلتحق المدافع الشاب “سلطان الصليلي” بمعسكر فريق الاتحاد الأول المقام في دبي الإماراتية، استعدادا لاستئناف مباريات الموسم. ويأتي التحق اللاعب الشاب الصليلي بمعسكر الاتحاد في دبي بطلب من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي نونو سانتو. وواصل فريق الاتحاد، صباح امس (الخميس) تدريباته بمعسكره المُقام في مدينة دبي بالإمارات خلال فترة التوقف. وشهدت الحصة الصباحية من التدريبات أداء اللاعبين تدريبات لياقية بالجري حول الملعب. وخاض لاعبو الاتحاد كذلك خلال التدريبات مراناً بالكرة أشرف عليه المدرب البرتغالي نونو سانتو.

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