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شاهد.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة السعودية الخضراء

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مبادرة الخضراء، هي مبادرة مبادرة وطنية سعودية طموحة، تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وحماية الأجيال المقبلة.

وتتصدى مبادرة السعودية الخضراء للتغيرات المناخية، والتسريع من رحلة التحول الأخضر في المملكة.

مبادرة السعودية الخضراء، تسعى للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، كما أنها تسعى لخفض الانبعاثات إلى أكثر من الضعف 130إلى 270 مليون طن.

مبادرة السعودية الخضراء تقوم بزراعة 10مليارات شجرة،  ورفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30٪.

 

 

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Source almnatiq


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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