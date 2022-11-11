شاهد.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة السعودية الخضراء

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مبادرة السعودية الخضراء، هي مبادرة مبادرة وطنية سعودية طموحة، تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وحماية الأجيال المقبلة.

وتتصدى مبادرة السعودية الخضراء للتغيرات المناخية، والتسريع من رحلة التحول الأخضر في المملكة.

مبادرة السعودية الخضراء، تسعى للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، كما أنها تسعى لخفض الانبعاثات إلى أكثر من الضعف 130إلى 270 مليون طن.

مبادرة السعودية الخضراء تقوم بزراعة 10مليارات شجرة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30٪.

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Source almnatiq

