عام / العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في عبس تواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين

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حجة 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واس
واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 280 مستفيدا خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2022م، منهم 47 مستفيدا في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و19 مريضاً في عيادة الطوارئ، و69 مستفيدا في عيادة الباطنية، و5 حالات في عيادة الصحة الإنجابية، كما تم صرف الأدوية لـ 134 فردا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 6 مرضى، إضافة إلى مراجعين اثنين في عيادة التوعية والتثقيف.وفي الخدمات المرافقة فقد استفاد 47 شخصاً من قسم الخدمات التمريضية، في حين جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.
// انتهى//
16:21ت م
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www.spa.gov.sa/2400218
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Source spa.gov
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