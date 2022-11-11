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نشرت حسابات المنتخب الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صغير للمدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد وهو يكتب قائمة المنتخب التي ستُشارك في كأس العالم قطر 2022 دون الكشف عنها. ويقع المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022 بمجموعة تضم منتخبات: الأرجنتين والمكسيك وبولندا. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر رينارد يُشوّق محبي الأخضر قبل إعلان قائمة كأس العالم 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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