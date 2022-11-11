شكرا لقرائتكم جهود مكثفة للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشر الأمن العام عدة صور لجانب من جهود رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة خلال صلاة الجمعة اليوم.

جهود القوات

وأظهرت الصور التي نشرها الأمن العام على حسابه بموقع “تويتر”، الجهود المبذولة من رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في تنظيم وإدارة المصلين المؤدين لصلاة الجمعة بالمسجدين الحرام والنبوي.

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ويباشر على الدوام رجال القوات الخاصة تنفيذ مهامهم على أكمل وجه في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتسهيل الصلاة والحركة وتنظيم المصلين هناك.