أمطار المدينة تغسل المسجد النبوي

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الرياض - محمد الوسيري - هطلت أمطار غزيرة اليوم الجمعة على المدينة المنورة استقبلها زوار المسجد النبوي بالسعادة والبشر والسرور.

ونشر حساب وكالة شؤون المسجد النبوي على تويتر صورًا لزوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم يبتهلون إلى الله وقت هطول المطر.

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أمطار المدينة

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وشبه انعدام في الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والصويدرة والفريش والمندسة، بدأت الساعة الـ 10 صباحًا وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

توقعات الأرصاد

كما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن)، وأجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء)، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة جازان وعسير والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.