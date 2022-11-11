مكة الآن.. أمطار وبرد وأجواء روحانية

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الرياض - محمد الوسيري - شهدت مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة اليوم الجمعة.

أمطار مكة

وأظهر مقطع فيديو متداول على تويتر وثقه عبدالإله السلمي، هطول الأمطار الغزيرة قرب الحرم المكي، فيما وثقت مقاطع أخرى تساقط البرد على حي الخالدية.

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توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن)، وأجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء)، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة جازان وعسير والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.