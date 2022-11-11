شكرا لقرائتكم مبادرة لدعم مرضى ألزهايمر بجامعة الأمير سلطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اختتمت جامعة الأمير سلطان بالرياض، ممثلة في نادي تنمية الشباب بالجامعة، وبالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، مبادرة تفاعلية إرشادية حول المرض وذلك من خلال نشر الوعي بطريقة توعوية هادفة تواكب الطلاب والطالبات، تحت شعار “ما لا نراه”.

وشهدت المبادرة التفاعلية التي استمرت أعمالها خلال يومي 8-9 نوفمبر، حضورًا كبيرًا من طلاب وطالبات الجامعة وكذلك من مختلف شرائح المجتمع، ومنسوبي الجامعة والأكاديميين والجهات ذات العلاقة بالعمل الخيري والإنساني.

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توعية بالمرض

وتضمن اليوم الأول للمبادرة محاضرة توعوية تفاعلية بين الأركان حول معالم مرض ألزهايمر موجهة لطلاب وطالبات الجامعة.. فيما تضمن اليوم الثاني للمبادرة محاضرة توعوية عن أبعاد قضية مرض ألزهايمر قدمها استشاري الأعصاب وأمراض الإدراك والسلوك والذاكرة في الرياض د. فواز سعود البراهيم، وقد شهدت المحاضرة حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من طلاب وطالبات الجامعة وعدد من الضيوف.

دعم المرضى

وفي ختام أعمال المبادرة التوعوية التفاعلية، الذي وافق 10 نوفمبر، قام طلاب وطالبات الجامعة، الذين يمثلون أعضاء نادي تنمية الشباب بالجامعة، بإيصال بعض المعينات الطبية لمرضى ألزهايمر وذويهم، وذلك إسهامًا منهم في التخفيف عليهم.

جدير بالذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، تتيح لأهل الخير والداعمين رجالًا ونساءً مساندة المرضى وذويهم.