شكرا لقرائتكم لحظة العثور على الطفل مفقود تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكنت الجهات الأمنية بتبوك ممثلة في شرطة المنطقة وقوات أمن الطرق يساندهم فريق “ إنجاد “ للبحث والإنقاذ، من العثور على طفل يبلغ من العمر 12 عامًا فقده ذووه صباح أمس الخميس بإحدى المناطق البرية غرب تبوك.

مفقود تبوك

وتفيد التفاصيل التي حصلت عليها “ متابعات الخليج 365“ بأن العائلة وأثناء تخييمها بإحدى المناطق البرية صباح يوم أمس “ الخميس “ فقدت أحد أطفالها ويبلغ من العمر 12 سنة ومصاب بالتوحد وقامت العائلة بالبحث بالجوار دون فائدة وتم إبلاغ الجهات الأمنية وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ.

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وانتشرت فرق البحث في الموقع للبحث عن الطفل المفقود وسط أجواء باردة، وشارك فريق إنجاد بـ 35 آلية بحث جنبًا إلى جنب مع الجهات الأمنية وكذلك مشاركة الفريق بالطيران الشراعي، وتم مسح الموقع لأكثر من 19 كم حيث تم العثور عليه صباح اليوم وهو بصحة جيدة.

التضاريس الصعبة

يذكر بأن منطقة البحث كانت صعبة التضاريس نظرًا لوجود الصخور الكثيرة في الموقع وفقدان أثر الطفل لأكثر من مرة ووجود للحيوانات المفترسة في الموقع وكذلك وقت وصول البلاغ كان بالمساء مما سبب صعوبة في عمليات البحث قبل أن يتمكنوا صباح اليوم من العثور عليه من قبل أعضاء فريق إنجاد وبعض من ذويه وتم تسليمه لهم وهو بصحة جيدة.