شكرا لقرائتكم الدفعة تحت الإجراء وحساب المواطن يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365، سبب ظهور حالة الدفعة “تحت الإجراء للصرف” رغم بدء صرف الدعم الخاص بالمستحقين.

جاء ذلك ردًا على عدد من الاستفسارات بشأن ما تعنيه حالة الدفعة “تحت الإجراء للصرف” وسببها.

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إيداع تحت الإجراء

وقالت خدمة المستفيدين التابعة للبرنامج على حسابها بموقع “تويتر”، إن حالة الدفعة “تحت الإجراء للصرف” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، على أن يستمر إيداع مبالغ الدعم حتى آخر المُستفيدين.

وأضاف أنه يتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية من غير احتساب الدفعات السابقة.

إيداع الدعم

وبدأ برنامج حساب متابعات الخليج 365، أمس الخميس، إيداع الدعم المخصص للدفعة الـ 60 في حسابات المستفيدين.

وبحسب النظام المتبع، يتم يصرف دعم حساب متابعات الخليج 365 بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد فقط إذا صادف إجازة رسمية.

تحديث البيانات

وكان المتحدث الرسمي لحساب متابعات الخليج 365، وجه بضرورة تحديث بيانات جميع المواطنين المستفيدين من برنامج حساب متابعات الخليج 365 والإفصاح عن الدخل الشهري، سواءً كان الدخل ناتج عن عوائد الأعمال الحرة أو الاستثمارات المالية أو الأنشطة التجارية أو عوائد الأصول العقارية، وفي حالة قم المستفيد بتقديم معلومات ومستندات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية، سيترتب عن ذلك إيقاف الدعم وحرمانه مدة لا تقل عن سنتين.