شكرا لقرائتكم وزير السياحة: المملكة أثبتت للعالم أنها تخطط وتنفذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن المملكة أكدت وأثبتت للعالم أنها تخطط ثم تنفذ، خاصة في ملف صافي الانبعاثات الصفرية.

الانبعاثات الصفرية

وحسب ما نقلته قناة “الإخبارية”، أوضح الخطيب في كلمته بمنتدى مبادرة السعودية الخضراء بشرم الشيخ، أن الكثير من الدول أعنت أن هدفها الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية خلال عام 2030.

ولفت “هذا ما نتمنى أن نراه ويتحقق بالفعل ووضعنا له خططًا ثابتة”.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، افتتح أولى جلسات منتدى مبادرة السعودية الخضراء في شرم الشيخ، حيث أكد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعد بأن تنعقد مبادرة السعودية الخضراء كل عام.

انبعاثات الكربون

وحسب ما نقلته قناة “الإخبارية”، أضاف الأمير عبدالعزيز في كلمته اليوم الجمعة، أن المملكة نجحت في خفض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن الدولة لديها أكثر من 13 مشروعًا طموحًا تعمل معًا في الوقت الحالي، والاستثمارات بحدود 34 مليار ريال.

مشروعات جديدة

وتابع وزير الطاقة أن المملكة نجحت في خفض 20 مليون طن من الانبعاثات الكربونية العام الماضي، فضلًا عن اعتزامها تقديم 10 مشروعات جديدة للطاقة المتجددة.

وأكد “نحن نتحدى الجميع ومستمرون بالعمل وسنحتفل العام القادم احتفالًا رائعًا”، مشيرًا إلى أنه في مطلع العام 2023 ستطلق المملكة سوق شهادات غازات الاحتباس الحراري (الغازات الدفيئة) بهدف الحد من الكربون.

ولفت “هدفنا أن نحقق تطلعاتنا المستقبلية قبل حلول موعدها، وما زلنا ملتزمين بأهداف رؤية 2030″، موضحًا أن السعودية من أقل دول العالم في انبعاثات غاز “الميثان”.