شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ يعلق على توثيق حساب أبيار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على توثيق حساب “تويتر” لمشهورة التواصل أبيار آل الشيخ، التي تتفاعل معه دومًا وتكون أول شخص يرد على تغريداته، بكتابة تغريدة طريفة.

أين إيلون ماسك؟

وقال آل الشيخ في تغريدته عبر حسابه بموقع “تويتر” “أبيار وثقت حسابها وصارت تطلع لي وش الحل ؟ أحد يعرف إيلون ماسك”.

وردت أبيار الشيخ عليه بالقول في مقطع فيديو: “يابو ناصر إذا أبيار ما تطلعلك مين هيطلع غيرها.. قول يابو ناصر”.

تفاعل المغردين

وتفاعل المغردون مع تغريدة آل الشيخ، ضاحكين على الأمر، وقال أحد المغردين: “لك الأجر يابو ناصر”، ولفت آخر: “وراك وراك”.

وأضاف بندر الرزيحان، اللاعب السابق في نادي الهلال “هههههههه قوية”، وأشار آخر: “الحين بتطلع لك قبل ما تنشر التغريدة”.

توثيق تويتر

وكان موقع تويتر أطلق مؤخرًا خاصية تويتر بلو Twitter Blue وهو اشتراك شهري يتيح للمستخدمين الحصول على حساباتهم بعلامة زرقاء بعد دفع 8 دولارات ليكونوا بذلك مثلهم مثل المشاهير والشركات والسياسيين.