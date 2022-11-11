شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة وجريان السيول في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت منطقة حائل، هطول أمطار غزيرة أمس الخميس، حيث من المتوقع أن تكون ذروة الحالة الممطرة بها اليوم الجمعة.

وحسب ما نشره الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني على حسابه بموقع “تويتر”، أظهر مقطع فيديو تم تصويره جوًا، جريان السيول في جنوب حائل، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.

قد يهمّك أيضاً

ذروة حالة حائل

وأوضح الحصيني، في تغريدة أخرى، أنه حسب المراصد متوقع اليوم الجمعة، أن تكون ذروة حالة حائل الممطرة على عموم المنطقة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة مع سيول وحبات برد تمتد إلى أجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وشرقي الشمالية والجوف والزلفي والقصيم وشمال الشرقية بأمطار من خفيفة لمتوسطة.

حالة ممطرة

وكان الحصيني كشف في وقت سابق ، أن نماذج الطقس أوضحت أن الحالة الممطرة بدايتها الخميس وتشمل حائل والمدينة وأجزاء من مكة والباحة وعسير والقصيم وشرق الشمالية والجوف وشمال الشرقية، موضحًا أن قوتها تكون على منطقة حائل يليها المدينة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن)، وأجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء).