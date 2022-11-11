شكرا لقرائتكم الصحة : 104 حالات كورونا جديدة و3 وفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الصحة، عن رصد 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 194 حالة تعافٍ جديدة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة 824377 حالة، تعافى منهم 811190 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 9429 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 3758 حالة، منها 77 حالة حرجة.

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وكانت وزارة الداخلية أعلنت عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي الشـريف، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات مـن قبـل هيئة الصحة العامـة “وقايـة”، أو المنشـآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل العـام الـتي ترغب في تطبيق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط لـبس الكمامـة للـدخول إليهـا، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.

عدم اشتراط التحصين

كما تقرر عدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنـا) للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقـق مـن الحالـة الصـحية حسـب مـا تـحـدده البروتوكولات الصـادرة مـن قبـل هيئـة الصـحة العامـة “وقايـة”، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل الـتي ترغب في تطبيـق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط التحصين أو التحقـق مـن الحالة الصحية للدخول إليهـا.