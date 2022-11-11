النمر يحدد التوقيت الأفضل لتناول أدوية الضغط

︎ . وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أراض القلب، نصيحة إلى مرضى الضغط المرتفع حول التوقيت الأفضل لتناول الأدوية. ونشر النمر على حسابه الرسمي على تويتر، أن تناول دواء الضغط ليس له وقت محدد، حيث تناوله في الساعات الأولى من الصباح، أو في المساء.وتابع: الدراسات في وقت سابق كانت متضاربة حول توقيت تناول أدوية الضغط، مشيرًا إلى أنه لا فرق بين الصباح أو المساء من ناحية المضاعفات على القلب والأوعية الدموية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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