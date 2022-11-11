︎ .

أعلن المدير الفني لمنتخب السنغال، أليو سيسيه، قائمة منتخب بلاده التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022. وشهدت القائمة تواجد المحترف السنغالي بصفوف بايرن ميونخ الألماني ساديو ماني رغم إصابته. وجاءت قائمة السنغال لمنافسات كأس العالم كالتالي: حراسة المرمى: إدوارد ميندي “تشيلسي الإنجليزي”- ألفريد جوميس “رين الفرنسي”- سيني ديانج “كوينز بارك رينجرز الإنجليزي” خط الدفاع: كاليدو كوليبالي “تشيلسي الإنجليزي”- عبده ديالو “باريس سان جيرمان الفرنسي”- يوسف سابالي “ريال بيتيس الإسباني”- فودي بالو توريه “ميلان الإيطالي”- بابي أبو سيسي “أولمبياكوس اليوناني”- إسماعيل جاكوبس “موناكو الفرنسي”- فورموز ميندي “مورويرك النمساوي”. خط الوسط: إدريسا جانا جاي “إيفرتون الإنجليزي”- شيخو كوياتي “نوتنجام فورست الإنجليزي”- نامباليس ميندي “ليستر سيتي الإنجليزي”- كريبين دياتا “موناكو الفرنسي”- بابي جاي “مارسيليا الفرنسي”- بابي ماتار سار “توتنام الإنجليزي”- باثي سيس “رايو فاليكانو الإسباني”- مصطفى نيم “بافوس القبرصي “- لوم نداي “ريدينج الإنجليزي”. خط الهجوم: ساديو ماني “بايرن ميونيخ الألماني”- إسماعيلا سار “واتفورد الإنجليزي”- بولاي ديا “ساليرنتينا الإيطالي”- بامبا ديانج “مارسيليا الفرنسي”- فامارا دييدهيو “ألانيا سبور التركي”- نيكولاس جاكسون “فياريال الإسباني”- إليمان نداي “شيفيليد يونايتد الإنجليزي”.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر تواجد ساديو ماني.. إعلان قائمة السنغال لكأس العالم قطر 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.