التأمينات الاجتماعية تنجز أكثر من 2.9 مليون معاملة إلكترونياً خلال شهر أكتوبر الماضي

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المناطق_الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مصروفات المنافع التأمينية خلال شهر أكتوبر الماضي والتي بلغت أكثر من 10 مليارات ريال، فيما بلغت المعاملات المنجزة إلكترونياً أكثر من 2.9 مليون معاملة .

وبينت المؤسسة ضمن إحصاءاتها الشهرية أن عدد الزيارات لموقع المؤسسة الإلكتروني بلغ أكثر من 1.7 مليون زيارة، في حين بلغ المسجلون في بوابة الخدمات الإلكترونية أكثر من 159 ألف مسجل جديد، كما بلغ عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة إلكترونياً خلال شهر أكتوبر الماضي أكثر من 152 ألف تعريف، فيما بلغ عدد مرات تحميل تطبيق التأمينات الاجتماعية للأجهزة الذكية أكثر من 161 ألف تحميل جديد.

وعن عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء بينت التأمينات الاجتماعية أنها بلغت للفترة المشار إليها أكثر من 107 ألف اتصال بالإضافة إلى ما يرد قنوات الاتصال الأخرى مثل حساب العناية بالعملاء في تويتر والمحادثة الفورية والزيارة الافتراضية.

واختتمت المؤسسة نشرتها بتأكيدها على توفير كافة المعاملات والخدمات إلكترونياً، حيث تتيح خدمات المؤسسة لعملائها من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل إنجاز كافة تعاملاتهم مع المؤسسة بشكل ذاتي ومباشر عبر القنوات الإلكترونية وعلى مدار الساعة.

يشار إلى أن “التأمينات الاجتماعية” تضع التحول الرقمي في خدمة العملاء هدفاً استراتيجياً لها عبر تقديم الخدمات الاستباقية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء الخدمات والتنبؤ باحتياجات العملاء، كل ذلك في سبيل تحقيق رسالتها بتقديم خدمات ومنتجات تأمينية اجتماعية متجددة للعملاء.

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Source almnatiq

