تلفاز11 تحتفل بعامها الحادي عشر بتصوير فيلمها الحادي عشر في 11/11

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تحتفل تلفاز١١، الشركة الرائدة في مجال المحتوى الإبداعي والإنتاج السينمائي بمرور ١١ عاما على تأسيسها في ١١/١١/٢٠٢٢، في الوقت الذي تشهد فيه الشركة نمواً تصاعدياً في أنشطتها وأعمالها بما يكرس حضورها المحلي والإقليمي كأحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة السينما والمحتوى الإبداعي. وإذا كان الرقم ١١ يمثل العام الذي تأسست فيه الشركة، فهو يمثل أيضا رغبة مؤسسي تلفاز١١ لتحدي السائد وتقديم قصص كوميدية ودرامية مختلفة وأصيلة.

اليوم، تبدأ تلفاز١١ تصوير فيلمها الطموح “مندوب الليل” للمخرج علي الكلثمي، الفيلم الحادي عشر ضمن أعمال استديو تلفاز١١ للعام الحالي، وهو من بطولة محمد الدوخي الذي انطلقت مسيرته التمثيلية في عدد من الأعمال المبكرة لتلفاز١١على المنصات الاجتماعية. وحافظت تلفاز١١ على تنوع أعمالها وقصصها ويبرز هذا التنوع من خلال عشرة أعمال من المزمع طرح أربعة منها قبل نهاية العام الجاري مثل فيلم “الروح الزرقاء”، الوثائقي الذي يرصد مشوار فريق الهلال السعودي في الحصول على كأس آسيا، بالإضافة إلى الفيلم الكوميدي الجماهيري “سطًار”، وأيضا فيلم الكوميديا السوداء “أغنية الغراب” الذي تم ترشيحه ليمثل المملكة العربية السعودية في مسابقة الأوسكار للعام ٢٠٢٣، و فيلم “الخلاط+” الذي سيطرح على منصة نتفليكس، والمستوحى من برنامج “الخلاط” البرنامج الطليعي الذي حصد أكثر من مليار ونصف مشاهدة على الانترنت. كما تم اختيار ثلاثة منها للمشاركة في النسخة الثانية المنتظرة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي٢٠٢٢ في ديسمبر القادم في مدينة جدة. وسيكشف الستار عن المتبقي من المشاريع لاحقا.

من جانبه علّق علاء فادن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتلفاز١١ بقوله: “بعد قرابة عقد من تأسيسها، تجد تلفاز١١ نفسها مجدداً في لحظة مفصلية مليئة بالتغيرات” موضحا بقوله: “افتتاح صالات السينما وتزايد الإقبال على شباك التذاكر يطرحان فرصاً اقتصادية واعدة لصناع الأفلام والمحتوى”.

هذا وتنوي تلفاز١١ زيادة أعمالها الإنتاجية من ١٠أفلام في العام ٢٠٢٢ إلى ١٢ مشروع في العام ٢٠٢٣، في بادرة من المتوقع أن تضخ قرابة ١٠٠مليون ريال في الاقتصاد المحلي. كما ستواصل تلفاز١١ لعب دورها الريادي في صناعة المحتوى على الشبكات الاجتماعية على الإنترنت من خلال خطتها المتوقعة في إنتاج ١٥ برنامجا منوعا في مختلف منصاتها على الشبكات الاجتماعية في السنة القادمة.

ومنذ تأسيسها، لعبت تلفاز١١ دوراً رائداً في صناعة المحتوى الإبداعي على الانترنت في السعودية والمنطقة من خلال منصة اليوتيوب وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي، كما ساهمت تلفاز١١ في ابتكار الكثير من الأعمال والبرامج الأيقونية على شبكات التواصل الاجتماعي والتي ما زالت تحظى بمشاهدات عالية حتى هذه اللحظة تزيد عن ٥.٧ مليار مشاهدة على الانترنت.

كما تعد تلفاز١١ واحدة من أولى الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية التي تحصل على تمويل من مستثمرين محليين مما جعلها تساهم في تعبيد الطريق أمام غيرها من الشركات الناشئة في قطاع المحتوى الإبداعي على الإنترنت والشبكات الاجتماعية. وفي الأعوام الأخيرة، واصلت تلفاز١١ بناء المزيد من الشراكات محلياً ودولياً بما يعزز الصناعة مع لاعبين دوليين مثل منصة نتفليكس وشركات محلية وإقليمية رائدة مثل المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG وشركة موفي سينما.



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Source akhbaar24

