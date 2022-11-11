مصر تدين الهجوم الحوثي على ميناء قنا اليمني

︎ . المناطق_متابعات أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي من خلال الطيران المُسير على ميناء قنا التجاري بمحافظة شبوة باليمن . وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، ضرورة تخلي جماعة الحوثي عن مواقفها المتعنتة وتجاوبها بشكل فوري مع المساعي الدولية والإقليمية لتمديد الهدنة، محملةً الجماعة مسؤولية عرقلة تمديد الهدنة، والتصعيد الراهن في اليمن.

وشدد البيان على دعم مصر الراسخ لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنها الكامل معه في مواجهة كافة التهديدات. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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