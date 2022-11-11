مستجدات “كورونا”.. انخفاض الحالات الحرجة والإصابات الجديدة وارتفاع الوفيات

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، انخفاض الحالات الحرجة والإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع الوفيات.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 104 حالات إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 18 حالة عن المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 824377 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً، إذ سجلت 194 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 811190 حالة.
وأشارت إلى تسجيل ارتفاع في الوفيات، حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9429 حالة وفاة.
ونوهت بأنه تم تسجيل انخفاض في منحنى الحالات الحرجة، حيث خرجت 3 حالات جديدة من غرف العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 77حالة.
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Source akhbaar24
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