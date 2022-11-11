وزير الطاقة: خفضنا الانبعاثات الكربونية وسنطلق 10 مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في 2023

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المناطق_الرياض

انطلقت اليوم (الجمعة) أولى جلسات النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2022، والذي يُعقد بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 27” المقام في مدينة شرم الشيخ في مصر.

وتأتي النسخة الثانية من المنتدى، الذي سيواصل فعالياته حتى يوم غد (السبت)، تحت شعار “من الطموح إلى العمل”، وذلك بمشاركة قادة من جميع مجالات منظومة العمل المناخ، وسيسلط فيه المتحدثون الضوء على الإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام الماضي لتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة للمملكة، مع وضع خارطة الطريق للسنوات القادمة.

مشاريع جديدة

وقال وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن مبادرة السعودية الخضراء تأتي متوافقة مع كوب 27، مؤكدا أن العام القادم سيكون مبادرة الشرق الأوسط قد اكتملت وسيتم إطلاقها مع مبادرة السعودية الخضراء في كوب 28 بالإمارات.

وتابع، خلال حديثه في الجلسة الأولى في المنتدى:” نتحلى بروح القيادة ولدينا قائمة طويلة ومشوقة من الإنجازات في مبادرة السعودية الخضراء، وهدفنا أن نحقق الأهداف قبل موعدها”، مؤكدا أن المملكة تمكنت من تحقيق 50% من توليد الطاقة، وتمكننا من توصيل 400 ميجا وات بتخفيض حوالي مليون طن من الانبعاثات الكربونية، كما لديها 13 مشروعا يعملوا في نفس الوقت وطاقتها حوالي 11.4 جيجا وات وباستمارات تصل إلى 34 مليار ريال.

وأضاف أن في العام القادم سنقدم أكثر من 10 مشروعات جديدة في الطاقة المتجددة، وستوفر 20 جيجا وات، لافتا إلى أن المملكة ملتزمة بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.

وأكد أنه سيتم في العام القادم تحويل محطة من السوائل إلى الغاز، وهذا سيقلل 566 متر مكعب من المياه في اليوم وحوالي 3 جيجا وات من الطاقة، مضيفا أن المملكة حققت ما وعدت به من خفض انبعاثات الكربون بنسبة 1.3% في 2021.

وأضاف أن المملكة بذلك في ملف توفير الطاقة، واستخدام مصابيح موفرة للكهرباء في المباني والشركات، مؤكدا أن المملكة تريد من الجميع أن تحظوا حظوها وأن توفر الأموال المطلوبة لتحقيق الأهداف التي تطمح لتحقيقها.

طموحات المملكة

وأبان أن الوزارة لديها فريق رائع لوضع معايير للهيدروجين النظيف منخفض الكربون، لافتا إلى هذه المعايير ضرورية لجعل ليسهل على الناس شراء الهيدروجين الأخضر، منوها بأن المملكة وقعت عدد من الاتفاقيات لإنتاجه واستخدامه في تشغيل القطارات والطائرات وإنتاج الطاقة.

وأكد أن المملكة إذا انتجت الهيدروجين الأخضر ستكون أفضل منتج للهيدروجين الأخضر، وستكون أقل من تنتجه سعرا، مضيفا أن الوزارة ستطلق خطة كرديت للغازات الدفيئة لعام 2023 بهدف الحد من الكربون.

ولفت إلى أن المملكة كانت الأولى والوحيدة التي أمكنها الوفاء بوعدها في رفع وعي المشغلين، متعهدا بتقديم حوافز لهم، كاشفا عن أن المملكة تؤسس شركة لإدارة الكربون وخفضه، مضيفا أن بعض شركات الأسمنت بدأت في بناء نظمها لإنتاج الأسمنت، وأن المملكة ستوقع خلال المنتدى المزيد من الاتفاقيات.

وأكد أن المملكة كانت أول دولة توافق على تخفيض الميثان في العالم، كما لديها أقل نسبة من انبعاثات الميثان في العالم.

مبادرات واستثمارات

من جهته، قال وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، أن المملكة لديها أكثر من 65 مبادرة واستثمارات بحدود 20 مليار دولار خلال الثماني سنوات القادمة، كما تسعى الوزارة لتحقيق مبادرة السعودية الخضراء، مضيفا أن المملكة ملتزمة بالتنمية الاقتصادية المستدامة للمحافظة على الموارد الطبيعية.

ونوه بإنشاء شركات تعني بإدارة تدوير النفايات، لافتا إلى أن الوزارة تسهدف رفع مستوى المحميات إلى 30%، كما لدى الوزارة مراكز حديثة تعنى بالتغير المناخي كما لديها مستهدفات في إعادة تدوير النفايات، ومكافحة العواصف الترابية وبرامج الاستمطار.

وتطلع إلى تنفيذ المبادرات والمستهدفات التي يطمحون إليها بالتكلفة والوقت المحدد وذلك بمتابعة ولي العهد، الأمبر محمد بن سلمان.

السياحة والاستدامة

وأكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن المملكة وضعت خطط واثقة في الوصول إلى صفر في الانبعاثات بحلول 2030، لافتا إلى أن السياحة العالمية تسهم بحوالي 8% في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لذلك فهم سيسعون لمواجهة هذا التحدي لحماية الكوكب، خاصة وأن القطاع سيشهد المزيد من المشاريع السياحية.

وأضاف أن المملكة تبذل جهودها بحماية البيئة، لكون أحد الأولويات في أجندة رؤية المملكة 2030، كما أن المملكة أعلنت في العام الماضي ترسيخ أول مركز لحماية واستدامة السياحة في العالم.

وأبان أن البيئة والاستدامة على رأس أولويات الوزارة لضمان حماية الكوكب، مضيفا أن إهمال حماية البيئة سيؤثر سلبا على قدوم السياح، لذلك تم تضمين مفهوم الاستدامة في القوانين والتشريعات المرتبطة بالسياحة، بجانب العمل مع القطاع الخاص لضمان استخدام المواد المحافظة على البيئة والتي يكن إعادة تدويرها.

ولفت إلى أنه جاري العمل على مشاريع ضخمة في البحر الأحمر والمدن الثقافية والتاريخية في المملكة مثل محافظة العلا.

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Source almnatiq

