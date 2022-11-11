وزير الطاقة: المملكة ملتزمة بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول العام 2060

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المناطق_الرياض

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن السعودية ملتزمة بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول العام 2060 . جاء ذلك أثناء انطلاق النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء في شرم الشيخ.

وقال وزير الطاقة أن السعودية ستقدم 10 مشروعات جديدة للطاقة المتجددة، كما سيتم إطلاق سوق شهادات غازات الاحتباس الحراري مطلع 2023.

وأكد أن السعودية ستواصل التزامها في مكافحة تأثيرات التغير المناخي ، لدينا أقل نسبة من انبعاثات الميثان في العالم .

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Source almnatiq

