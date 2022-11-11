“المرور”: 9 حالات يُحظر فيها تجاوز المركبات على الطريق

︎

.

المناطق_متابعات

أوضحت الإدارة العامة للمرور عددًا من الحالات التي يجب على قائد المركبة تجنبها قبل القيام بأي تجاوز على الطريق.

وقال المرور، في تغريدة على حسابه بتويتر: إنه يُحظر على قائد المركبة إجراء تجاوز على الطريق في 9 حالات هي: (إذا كانت الرؤية في الطريق غير واضحة، وإذا كان اتجاه المرور في الاتجاه المقابل لا يسمح بهذا التجاوز بأمان، وإذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها قد بدأت بالفعل في تجاوز مركبة أمامها، وفي المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات والميادين والطرق الزلقة).

وتابع: هناك حالات أيضًا مثل: (إذا كانت المركبة التي خلفه قد شرعت فعلًا في تجاوز مركبته، وفي مسارات المرور المحددة بخطوط طويلة متصلة تفصل بينها، وفي التقاطعات وعلى خطوط السكة الحديدية وعلى الجسور وأماكن عبور المشاة، وفي الأماكن التي يُحظر فيها التجاوز، وإذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها تسير بسرعة أكبر).

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

