الروس انسحبوا من الفلوجة.. زلة لسان جديدة لـ”بايدن” (فيديو)

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة، حيث خلط بين مدينتي الفلوجة العراقية وخيرسون الأوكرانية خلال حديثه في مؤتمر صحفي عن آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال الرئيس الأمريكي عند سؤاله عن رأيه في إعلان القوات الروسية انسحابها من خيرسون، “إنه لا يعلم ما إذا كانت القوات الروسية ستنسحب من الفلوجة أم لا”، قبل أن يصحح له أحد الحضور بقوله “تقصد خيرسون”.
وتدارك “بايدن” وقوعه في الخلط بين المدينتين بعد التصحيح، حيث قال: “نعم خيرسون، أقصد مدينة خيرسون”، حيث جاء ذلك في أعقاب إعلان موسكو بدء انسحاب قواتها من المدينة الحيوية وسط إنكار من السلطات الأوكرانية للأمر.
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Source akhbaar24
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