“سكني”: تطبيق شهادة الإشغال “إتمام بناء” على الطلبات الجديدة فقط

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أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يتم تطبيق شهادة الإشغال “إتمام بناء” على الطلبات الجديدة فقط. وبيّن البرنامج، أن توفير شهادة الإشغال “إتمام بناء” تهدف لضمان جودة المباني والبناء خلال المهلة المُحددة لمنتج البناء الذاتي حسب اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني. ونوه إلى أنه من شروط الاستحقاق عدم وجود مسكن صالح للسكن تحت اسم المُتقدم أو المُرفقين في طلبه.

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