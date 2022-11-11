بداية من اليوم.. حاملو بطاقة “هيا” يستطيعون أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة

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ابتداءً من اليوم الجمعة 11 نوفمبر، يمكن لحاملي بطاقة “هيا” الخاصة بكأس العالم قطر 2022 من المسلمين، أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة.

وأوضحت السلطات السعودية أن هناك بعض الضوابط الخاصة بتأشيرة بطاقة هيا، وهي مجانية من دون رسوم، تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع هيا.

ويلزم الحاصلون على تأشيرة بطاقة هيا الحصول على تأمين طبي قبل القدوم إلى المملكة، ويمكن الحصول عليه عبر منصة “التأشيرات”.

وستكون “تأشيرة هيا” صالحة حتى اليوم الختامي من بطولة كأس العالم الموافق 18 ديسمبر 2022، وهي تأشيرة متعددة السفرات، حيث يستطيع حاملها دخول المملكة والخروج منها في أي وقتٍ خلال فترة صلاحيتها، ولا يشترط الدخول المسبق لدولة قطر.

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Source almnatiq

