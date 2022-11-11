ما الفرق بين الطعام الطبيعي والعضوي؟ ..”سعود الطبية” تجيب

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية الفرق بين مصطلحي “طبيعي” و”عضوي” في الأطعمة، مبينة أن الأطعمة الطبيعية تعني خلوها من الألوان الصناعية أو النكهات أو المواد الحافظة، في حين يشير مصطلح العضوي إلى الطرق أو المواد المستخدمة في زراعة مكونات الطعام.
وأبانت أخصائية التغذية، أسماء الرميزان أن الأطعمة العضوية تعتمد في إنتاجها على الممارسات الزراعية التي تستخدم المواد الطبيعية فقط وتتجنب المواد الكيميائية الصناعية والهرمونات والمضادات الحيوية والمواد المعدلة وراثيًا، وتشمل هذه المنتجات الفواكه والخضراوات والحبوب ومنتجات الألبان
وأشارت إلى أن الأطعمة العضوية تحتوي على نسبة أعلى من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3، مبينة أن استهلاك الطعام العضوي يقلل من التعرض للمواد الكيميائية الصناعية والهرمونات المضافة والبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
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Source almnatiq
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