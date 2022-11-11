“حساب المواطن” يوضح سبب ظهور حالة الدفعة “تحت الإجراء للصرف”

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رد برنامج “حساب المواطن” على استفسار حول سبب ظهور حالة الدفعة “تحت الإجراء للصرف” رغم بدء صرف الدعم الخاص بالمُستحقين.

وأوضح البرنامج، أن حالة الدفعة “تحت الإجراء للصرف” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، على أن يستمر إيداع مبالغ الدعم حتى آخر المُستفيدين.

ولفت إلى أنه يتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية من غير احتساب الدفعات السابقة.

حساب المواطن

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Source almnatiq

