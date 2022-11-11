ضبط 3 مُقيمات من جنسيات مختلفة لتسولهن في مكة المكرمة

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تمكّنت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، من القبض على 3 مقيمات من جنسيات مختلفة، لقيامهن بالتسول بشكل مباشر من المارة وأمام المحلات التجارية.
وضبطت الجهات الأمنية، مُقيمة تحمل الجنسية الصومالية، وذلك لقيامها بالتسول المباشر أمام المحلات التجارية.
كما جرى ضبط مُقيمة من الجنسية الباكستانية لقيامها بالتسول بشكل مباشر من مرتادي المحلات التجارية، وكذلك مُقيمة من الجنسية الصومالية تسولت بشكل مباشر من المارة.
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Source akhbaar24
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