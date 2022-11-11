النفط يرتفع 1% عند التسوية بعد زيادة أقل من المتوقع للتضخم الأمريكي

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ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة عند التسوية اليوم الخميس، بعد أن عادلت بيانات التضخم الأمريكية التي كانت أقل من المتوقع أثر المخاوف المرتبطة بالطلب والتي أججها تجديد الصين لقيود كوفيد-19.

وبعد خسائر لثلاثة أيام على التوالي، ارتفعت العقود الآجلة للخام بأكثر من دولار واحد للبرميل بعد أن دعمت بيانات التضخم آمال المستثمرين في خفض حجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة، وهو ما سيعود بالإيجاب على الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار، أو 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 93.67 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 84.67 دولار للبرميل.

وانخفض مؤشر الدولار أيضا بما يزيد على اثنين بالمئة، حيث شجعت البيانات الاقتصادية الإيجابية المستثمرين على المخاطرة بالابتعاد عن الدولار الذي يشكل ملاذا آمنا والاتجاه للتداول في الأصول عالية المخاطر مثل النفط. وهبوط الدولار يجعل النفط المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.



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Source akhbaar24

