بدء “الاختبار التربوي” للمعلمين والمعلمات الراغبين بالحصول على الرخصة المهنية.. اليوم

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تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب مساء اليوم الجمعة إجراء اختبارات الفترة الأولى (الاختبار التربوي) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية والذين أنهوا إجراءات التسجيل.

وستستمر الاختبارات في الفترة الأولى “الاختبار التربوي” خلال عدة أيام تبدأ باليوم الجمعة، حيث يتوافد -بإذن الله- العديد من المعلمين على المقار التي خُصصت لهم في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء السعودية لإجراء اختبار الفترة الأولى “الاختبار التربوي”، وذلك ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية، وذلك للسنة الثالثة على التوالي؛ وبهدف تطبيق إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بعد أن أُجري في العامَيْن الماضيَيْن (اختبار تخصص واختبار عام).

ويُعتبر الحصول على الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية فرصة للتطوير المهني التعليمي، والاطلاع على مستجدات العملية التعليمية من إستراتيجيات وأساليب للتدريس، تُمكِّنهم من الارتقاء بأدائهم الصفي مع الطلبة؛ وبالتالي الرفع من جودة التعليم، وتحسين نواتج التعلم.

وستُجرى اختبارات التخصص في الفترة الثانية من اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات الراغبين في أداء اختبار الرخصة.

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Source almnatiq

