حياكة الزي العسكري الموحد بأيد سعودية شابة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت جمعية الأنامل المبدعة بجازان، خلال السنوات الخمس الماضية، من تدريب وتأهيل 1000 شاب وشابة من أبناء وبنات الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي والمفرج عنهم والأرامل بالمنطقة، عبر كثير من المشاريع والبرامج التأهيلية في تصنيع الأثاث والنجارة والخياطة.

ويعد مصنع «الزي العسكري والموحد» بجازان، من أهم المشروعات التي أنجزتها الجمعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية عائشة الشبيلي، أن إدارتها نفذت مبادرات عدة منها مبادرة «المفرج عنهم»، التي تعد من أكثر المبادرات تميزا، لكونها بدأت بالتزامن مع انطلاق الجمعية في 1439هـ، بعد الاتفاقية التي عقدتها الجمعية مع إدارة سجون المنطقة، وبدعم من بنك التنمية وبرنامج الخليج للتنمية «أجفند»، لتدريب 95 متدربا من المفرج عنهم، في أول برنامج تدريبي لها في عدة مسارات شملت الخياطة والديكور والأثاث.

وأضافت بأن الجمعية عقدت اتفاقية أخرى مع جهات عدة منها شركة أرامكو، ومؤسسة أحياها ومؤسسة الأمير عبدالعزيز بن طلال، التي كانت نواة لإنشاء «مصنع بصمة» للزي العسكري والموحد، الذي جعل للمفرج عنهم نصيبا من هذا المصنع، حيث جهزت شركة أرامكو المصنع بالمعدات والإنشاءات، فيما عقدت الجمعية وخلال اتفاقية مماثلة دورة تدريبية على الجودة بالتعاون مع «مصنع زي الملابس العسكرية بالخرج» لتدريب 40 شابا وشابة لـ3 أشهر، ثم توظيفهم بالمصنع ليمثلوا أول دفعة من شباب وشابات جازان العاملين في مجال الخياطة بمصنع «بصمة « ليكونوا عاملين ومدربين لمن تتهيأ لهم فرصة التدريب بالمصنع.

عن المصنع

80 ألف قطعة ينتجها سنويا

300 قطعة تنتج شهريا

إنتاج الزي العسكري بأيد سعودية بالكامل