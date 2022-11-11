شكرا لقرائتكم خبر حياكة الزي العسكري الموحد بأيد سعودية شابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد مصنع «الزي العسكري والموحد» بجازان، من أهم المشروعات التي أنجزتها الجمعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية عائشة الشبيلي، أن إدارتها نفذت مبادرات عدة منها مبادرة «المفرج عنهم»، التي تعد من أكثر المبادرات تميزا، لكونها بدأت بالتزامن مع انطلاق الجمعية في 1439هـ، بعد الاتفاقية التي عقدتها الجمعية مع إدارة سجون المنطقة، وبدعم من بنك التنمية وبرنامج الخليج للتنمية «أجفند»، لتدريب 95 متدربا من المفرج عنهم، في أول برنامج تدريبي لها في عدة مسارات شملت الخياطة والديكور والأثاث.
وأضافت بأن الجمعية عقدت اتفاقية أخرى مع جهات عدة منها شركة أرامكو، ومؤسسة أحياها ومؤسسة الأمير عبدالعزيز بن طلال، التي كانت نواة لإنشاء «مصنع بصمة» للزي العسكري والموحد، الذي جعل للمفرج عنهم نصيبا من هذا المصنع، حيث جهزت شركة أرامكو المصنع بالمعدات والإنشاءات، فيما عقدت الجمعية وخلال اتفاقية مماثلة دورة تدريبية على الجودة بالتعاون مع «مصنع زي الملابس العسكرية بالخرج» لتدريب 40 شابا وشابة لـ3 أشهر، ثم توظيفهم بالمصنع ليمثلوا أول دفعة من شباب وشابات جازان العاملين في مجال الخياطة بمصنع «بصمة « ليكونوا عاملين ومدربين لمن تتهيأ لهم فرصة التدريب بالمصنع.
عن المصنع
80 ألف قطعة ينتجها سنويا
300 قطعة تنتج شهريا
إنتاج الزي العسكري بأيد سعودية بالكامل
كانت هذه تفاصيل خبر حياكة الزي العسكري الموحد بأيد سعودية شابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.