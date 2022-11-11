شكرا لقرائتكم خبر حلول للتخلص الآمن من نفايات مسالخ العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف إيجاد حلول للتخلص الآمن من النفايات بالمسالخ استعدادا لموسم الحج، ناقش اجتماع برئاسة مدير عام الإدارة العامة لخدمة المستفيدين بوكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع هشام القريني، أمس، بمقر مكتب وزارة البيئة بالعاصمة المقدسة، تنسيق الجهود والتكامل لإنجاح خطة وبرنامج عمل الموسم في العاصمة المقدسة، وتحديد المسؤوليات والواجبات والمهام لكل قطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر حلول للتخلص الآمن من نفايات مسالخ العاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.