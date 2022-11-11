%30 من مساحة المملكة مناطق محمية بحلول 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن نسبة الأراضي المحمية في المملكة ستصل إلى 30% من مساحة المملكة بحلول 2030م، وذلك خلال مشاركته في المعرض المصاحب لمنتدى السعودية الخضراء المقام في شرم الشيخ من 7 إلى 18 نوفمبر.

وأفاد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد قربان، بأن المركز يسهم في مبادرة السعودية الخضراء خلال 3 مبادرات تعزز التوزان البيئي والتنوع الأحيائي، وتتمثل في رفع نسبة المناطق المحمية، وإكثار وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض، إضافة إلى إعادة تأهيل البيئات البحرية والساحلية وإعادة تأهيل المتضرر منها.

وبين الدكتور قربان أن رفع نسبة المناطق المحمية تشمل المناطق البرية والبحرية، مشيرا إلى أن النسبة الحالية وصلت إلى 16.2% من الأراضي البرية، و5.5% من المناطق البحرية، ويستهدف المركز أن تصل نسبة المناطق المحمية البرية 22% والبحرية 24% بحلول 2025م، على أن تصل النسبة 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول 2030م، لتحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية.

وأضاف الدكتور قربان، بأن المركز ينفذ ضمن مبادرة السعودية الخضراء أيضا برامج لإكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض، خلال مركزي الأبحاث في الرياض والطائف، موضحا أن برامج الإكثار تتضمن في الوقت الحالي 6 كائنات مهددة بالانقراض، هي: المها الوضيحي، ظباء الريم، ظباء الإدمي، الوعل الجبلي، طائر الحبارى الآسيوي، النعام أحمر الرقبة، وأن العمل يتم أيضا على إضافة برامج إكثار لبعض المفترسات المحلية في المستقبل. وحول مبادرة المركز في إعادة تأهيل البيئات البحرية بين الدكتور قربان أن المركز يعمل على دراسة الوضع الراهن، وتقييم البيئات والأنواع البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي وسواحلها، وإعادة تأهيل البيئات الحساسة المتضررة.

المناطق المحمية بالمملكة

تشمل المناطق البرية والبحرية

16.2 % من الأراضي البرية

2.5 % من المناطق البحرية

22 % للمناطق البرية في 2025

24 % للمناطق البحرية في 2025

6 كائنات مهددة بالانقراض تتكاثر