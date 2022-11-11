مقررات جامعة الملك خالد بالمنصة الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك خالد ممثلة في منصة kkux أخيرا، اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للتعليم الالكتروني، وذلك لعرض وإتاحة الوصول لبرامجها ومقرراتها التدريبية والتعليمية الالكترونية، ضمن محتوى المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني FutureX، والذي سيتاح لمستفيدي المنصة الوطنية مع تنفيذها لأعمال العرض والتسويق على الجهات والأفراد. ووقع الاتفاقية من طرف الجامعة وكيلها للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف الحديثي، ومن المركز نائب المدير العام لقطاع نجاح العملاء الدكتورة هاجر بن عصفور. وأكد الحديثي أن توقيع الاتفاقية يأتي لتحقيق دور الطرفين في تعزيز التكامل والابتكار في التعليم الالكتروني، إضافة إلى تمكين الطرفين من الوصول لمستهدفيهم، لافتا إلى إسهام هذه الاتفاقية في تعزيز فاعلية مخرجات التعليم الالكتروني والتكامل بين جهات التعليم والتوظيف، إضافة إلى تعزيز الكفاءة في قطاع التعليم والتدريب، وكذلك إتاحتها للجميع. وبين أن إتاحة البرامج والمقررات المقدمة من الجامعة ضمن محتوى المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني FutureX يعد خطوة ضمن خطوات تحقيق دور الجامعة في التعليم والتدريب للجميع، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن أيضا توقيع عدد من العقود والمشاريع الاستثمارية للمنصة. وأكد الحديثي أن توقيع الاتفاقية يأتي لتحقيق دور الطرفين في تعزيز التكامل والابتكار في التعليم الالكتروني، إضافة إلى تمكين الطرفين من الوصول لمستهدفيهم، لافتا إلى إسهام هذه الاتفاقية في تعزيز فاعلية مخرجات التعليم الالكتروني والتكامل بين جهات التعليم والتوظيف، إضافة إلى تعزيز الكفاءة في قطاع التعليم والتدريب، وكذلك إتاحتها للجميع. وبين أن إتاحة البرامج والمقررات المقدمة من الجامعة ضمن محتوى المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني FutureX يعد خطوة ضمن خطوات تحقيق دور الجامعة في التعليم والتدريب للجميع، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن أيضا توقيع عدد من العقود والمشاريع الاستثمارية للمنصة.

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