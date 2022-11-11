تشكيل الهوية الوطنية يتصدر أولويات ملتقى الطفولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من أجل تعزيز القيم وتشكيل الهوية الوطنية، ينظم مجلس شؤون الأسرة اليوم ملتقى الطفولة 2022، تحت عنوان «مستقبلنا بين أيدينا»، بحضور عدد من المختصين في مجال الطفولة، وذلك على مسرح مدارس الرياض.

وستستعرض جلسات الملتقى الحوارية عددا من المحاور ذات الأهمية والأولوية للطفل، حيث يناقش المحور الأول أطفالنا والرفاه، بينما الثاني عن هوية أطفالنا في ظل المتغيرات، والمحور الثالث يسلط الضوء على إنجازات أطفال المملكة بوصفها نماذج ناجحة وملهمة.

وأوضحت الأمين العام للمجلس هيلة المكيرش أن مجلس شؤون الأسرة يحرص على تنظيم هذا الملتقى بشكل سنوي لأهمية مستهدفاته التي تأتي تدعيما للدور الذي توليه المملكة للطفل، ولتوعية الأسرة والمجتمع بالطرق المثالية للتعامل مع التحديات الآنية والمستقبلية للأطفال، مبينة أهمية دعم وتمكين الأطفال؛ كونه هدفا استراتيجيا للمجلس لينعموا بمستقبل أفضل وآمن.

من جانب آخر، يعمل ملتقى الطفولة الثالث على إيضاح معنى الرفاه في حياة الأطفال، وأهميته في تحقيق النمو الشامل للطفل في جميع جوانبه النفسية والصحية والعقلية والاجتماعية، وأهم عوامل وممكنات الحصول على بيئة مثالية تضمن حصول الطفل على أفضل رعاية ممكنة بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة له.

يذكر، أن ملتقى الطفولة 2022 يستضيف أطفال المملكة الموهوبين والفائزين بجوائز محلية وإقليمية ودولية للحديث عن إنجازاتهم على المستويين المحلي والدولي، والعوامل التي مكنتهم من تحقيق النجاحات ليكونوا نموذجا لإلهام الأطفال الآخرين في تحقيق أهدافهم. كما يقام على هامش الملتقى معرض مصاحب يحوي 20 ركنا تعريفيا للجهات ذات الاختصاص، لتقدم خدماتها وخبراتها في مجال الطفولة للزوار.

أهم ركائز الملتقى







التوعية والتثقيف بحقوق الطفل



تعزيز القيم وتشكيل الهوية الوطنية



إبراز إنجازات أطفال المملكة في الابتكار



مناقشة قضايا الطفل ومتغيرات المجتمع



المحاور