بدء اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمدة 5 أيام وتستمر إلى الثلاثاء المقبل، يبدأ اليوم اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية «عام»، لمنسوبي ومنسوبات التعليم ممن هم على رأس العمل، وجميع الخريجين والخريجات، والتي تعد من متطلبات استمرار العلاوة السنوية والتعيين على الوظائف التعليمية، ويتكون اختبار الرخصة من اختبارين: الأول الاختبار العام، والثاني اختبار التخصص، والذي سيعقد في 21 يناير مطلع العام المقبل 2023. مكونات اختبار الرخصة المهنية





عدد الأسئلة: 88 سؤالا



الزمن: ساعتان



نسبة النجاح: الحصول على 50 درجة



أهمية اختبار الرخصة المهنية



استمرار صرف العلاوة السنوية لمن هم على رأس العمل



سيتم صرف علاوة عامي 2023- 2024



يلزم الحصول على الرخصة المهنية قبل عام 2025 لاستمرار العلاوة



تعيين الخريجين والخريجات في الوظائف التعليمية



المجالات المعيارية في أسئلة الاختبار القيم والمسؤوليات المهنية مثل:





الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطى



أخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية



التطوير المهني المستمر



التفاعل التربوي مع المهنيين والمجتمع



المعرفة المهنية مثل:



الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية وطرق التدريس



الممارسة المهنية مثل:



التخطيط للدرس، تهيئة بيئات التعلم، التقويم

القيم والمسؤوليات المهنية مثل:المعرفة المهنية مثل:الممارسة المهنية مثل:

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