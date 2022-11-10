شكرا لقرائتكم خبر عن بشري سارة فى الأهلي المصري بعد إنضمام بانون لقائمة المغرب فى المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية فى الساعات الأخيرة، أن النادي الأهلى المصري إستفاد بشكل كبير من إنضمام المدافع المغربي بدر بانون للمنتخب المغربي فى القائمة المشاركة فى كأس العالم القادم بقطر، حيث أصبح من المنتظر أن تنتعش خزانة الفريق القاهري بما يعادل ب90 ألف دولار من إنضمام اللاعب فقط للمشاركة.

وأفادت التقارير أن هناك إتفاق مبرم بين الأهلى وقطر القطري فى إنتقال اللاعب، يفيد بتحصل المارد الأحمر على هذا المبلغ فى حالة إستدعاء اللاعب للمشاركة فى كأس العالم مع منتخب بلاده، الأمر الذي تحقق بالفعل فى الساعات الأخيرة، بعدما أعلن وليد الركراكي على ضم اللاعب لقائمة منتخب المغرب.



بانون ينعش خزائن النادي الأهلى

ومن المتوقع أن تزيد القيمة التى سيتحصل عليها النادي الأهلى عن 90 ألف دولار، حال تأهل أسود الأطلسي إلى دور ال 16 فى البطولة، حيث أن أي دور سيتخطاه المنتخب المغربي ستزيد حصة المارد الأحمر، كما هو متفق عليه مع قطر القطري الفريق الحالي للاعب.

وسيجني قطر القطري 10الآف دولار بعد كل يوم يتغيب عنه بانون عن ناديه الحالي، وفقًا للقرار الذي أعتمده الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مما يعني إستفادة كافة من مشاركة لاعبيها الدوليين فى المونديال القادم بقطر.



هل معلول تتوافر عليه شروط الفيفا؟

ووضعت "الفيفا" شرطًا للقرار السابق الذي وضعته، حيث اشترطت أن يكون اللاعب الدولى المشارك مع منتخب بلاده فى كأس العالم، قد مثل منتخب بلاده فى آخر موسمين، الأمر الذي ينطبق على الظهير التونسي على معلول، مما يعني أن الأهلى سيحقق من وراء لاعبه مبالغ مالية كبيرة.