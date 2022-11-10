شكرا لقرائتكم حقائق عن 11 نوفمبر ويوم العزاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحدث الخبير في التجارة الإلكترونية عبدالله الفوزان، اليوم الخميس، عن سبب تسمية 11 نوفمبر بيوم العزاب، وكيفية انتشاره في دول العالم حتى أصبح أكبر حدث عالمي للتسوق.

بداية صينية

وأوضح الفوزان، خلال حواره مع برنامج سيدتي المذاع على قناة “روتانا خليجية “، أن بعض الطلاب بإحدى جامعات الصين عام 1993 قاموا بتخصيص يوم للعزاب.

أسباب انتشاره

وأضاف أنه في عام 2009 قرر الرئيس التنفيذي لموقع علي بابا بعمل تخفيضات لمدة 24 ساعة بمناسبة يوم العزاب، ثم تلته مواقع أخرى في الصين، ثم انتشرت في العالم، وتم زيادة مدة التخفيضات، لمدة أسبوع أو أسبوعين وصولًا إلى البلاك فراي دي المعترف به من أمريكا.

التحقق من الأسعار

فيما يتعلق بطرق التحقق من أسعار السلع، قال الفوزان: إن هناك أدوات يمكن إضافتها على المتصفح لتحديد آخر الأسعار المطروحة قبل أسبوع أو أسبوعين، ومن خلالها يمكن المقارنة حول جدية التخفيضات من عدمها.

خطط عملاقة

وفي هذا اليوم يخطط عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا Alibaba للتغلب على العقبات لتحقيق مبيعات قياسية في يوم العزاب في الصين خلال أكبر حدث تسوق في العالم، ومع ذلك فإنه من المتوقع أن يظل المستهلكون حذرين مع تباطؤ الاقتصاد الصيني.

ولطالما شهد علي بابا نموًّا هائلًا في يوم العزاب 11/ 11 منذ إطلاقه في عام 2009، وكل عام يحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا عن العام الذي يسبقه.