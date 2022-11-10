10 معلومات عن قصر المصمك

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الرياض - محمد الوسيري - بعد جولة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، لمنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، شملت مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك، كان للأخير بصمة تاريخية شاهدة على تأسيس الدولة السعودية.

ويعد قصر المصمك من أهم المعالم التاريخية لتأسيس المملكة وشاهدة على العديد من الإنجازات، وتحوي العديد من المميزات المعمارية.

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معلومات عن المصمك

1ـ أحد المعالم التاريخية التي أصبحت شاهدًا على بناء المملكة وتأسيسها.

2ـ يقع قصر المصمك في وسط مدينة الرياض، وداخل دراويز الرياض القديمة، واسمه في الأصل (قصر المسمك).

3 ـ بني القصر على يد الأمير عبدالرحمن بن ضبعان عام 1895م.

4- استُخدم كمستودع لحفظ الأسلحة، حتى تمّ اتخاذ قرار بجعله معلمًا تراثيًّا.

5- تعتبر البوابة الرئيسية لقصر المصمك واحدة من أهم المميزات المعمارية.

6- وجود مسجد بأحد جوانبه عبارة عن ساحة بها العديد من العمدان والرفوف التي استخدمت لوضع المصاحف.

7- يتميز بوجود الديوانية، وهي ساحة كبيرة يوجد بها فتحات في السقف للتهوية والإنارة.

8- يضمّ كلّ ركن من أركان القصر برجًا ذا شكل أسطواني، يبلغ ارتفاعه حوالي 18م، وسمكه حوالي 1.25م.

9- يضمّ قصر المصمك فناءً رئيسيًّا للقصر، تحيط به مجموعة من الغرف المتصلة مع بعضها البعض من خلال أعمدة داخلية.

10- البئر، ويقع في الجهة الشمالية الشرقية من القصر، تسحب المياه منه بواسطة الدلو، وذلك باستخدام المحالة أو البكرة المركّبة على فوهة البئر.