شكرا لقرائتكم زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته ومواقفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي أن مكتب الملك سلمان في إمارة الرياض كان مرجع السكان لحل مشاكلهم في جميع القضايا.

وأضاف حمد القاضي في تصريحات لفضائية الإخبارية، في وقت سابق من اليوم، قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، بزيارة لمنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، شملت مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك.

الزيارة الثانية

وأردف القاضي أن زيارة خادم الحرمين تعتبر الثانية بعد عام 2019 التي كانت امتداد لعطائه للرياض في انطلاقتها الحضارية والثقافية والاقتصادية ودشن عشرات المشروعات وقتها فكانت تعتبر زيارة عمل وإنجاز.

وتابع عضو مجلس الشورى السابق، أن زيارة اليوم زيارة تاريخ واستعادة للذكريات الجميلة ومواقفه مع الناس وحل مشكلاتهم.