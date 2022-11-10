بلال الحجيلي.. الأول عالميا في الحساب الذهني

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وقال الحجيلي: حصلت على كثير من الجوائز المحلية والعالمية منها: الميدالية الذهبية بمسابقة «الكنجارو» على مستوى المملكة، والميدالية الذهبية بالرياضيات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد بلال الحجيلي الطالب بالمرحلة المتوسطة، والحاصل أخيرا على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني والعقلي بالرياضيات الصينية، إحدى ثمار الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بالموهوبين والموهوبات.وقال الحجيلي: حصلت على كثير من الجوائز المحلية والعالمية منها: الميدالية الذهبية بمسابقة «الكنجارو» على مستوى المملكة، والميدالية الذهبية بالرياضيات.

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