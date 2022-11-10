حجم الإعلانات في المملكة 11 مليار ريال سنويا

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وأضافت عسيري خلال جلسة مستقبل التشريعات في ظل تطور قطاع الإعلام ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بالرياض، بأن الهيئة منحت 4 آلاف شخص رخصة «موثوق» في حين تجاوز عدد المتقدمين 15 ألفا، مشيرة إلى وجود تجاوزات ومخالفات في جانب الإعلانات لقيمنا الإسلامية، فيما يبلغ حجم قطاع الإعلانات في المملكة 11 مليار ريال سنويا وهو الأكبر في المنطقة. وحذرت من خطورة أي محتوى مخالف للقيم المجتمعية، وطالبت الآباء بمراقبة ما يتلقاه الأبناء من محتوى، وتقديم النصح لهم، كما نادت بالتبليغ عن كل محتوى مخالف لحماية المجتمع وأبنائه. وأوضحت أن ترخيص «موثوق» هو إحدى مبادرات استراتيجية الإعلام وتوطين قطاع الدعاية والإعلان في المملكة وتنظيمه، لافتة إلى أن هدف «موثوق» تنظيم وضع الأفراد المقدمين للمحتوى الإعلاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتطرقت عسيري إلى بعض أدوار الهيئة، مشيرة إلى إطلاقها منصة Snapchat، خدمة مركز العائلة، لتكون المملكة بهذه الخطوة من أوائل الدول العربية التي تطلق هذه الخدمة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء عسيري، أن كل فرد في المجتمع هو إعلامي وصانع محتوى، وأن دورنا يتلخص في التوعية ثم الرقابة والردع بحال وجود تجاوزات في المحتوى والمضمون.وأضافت عسيري خلال جلسة مستقبل التشريعات في ظل تطور قطاع الإعلام ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بالرياض، بأن الهيئة منحت 4 آلاف شخص رخصة «موثوق» في حين تجاوز عدد المتقدمين 15 ألفا، مشيرة إلى وجود تجاوزات ومخالفات في جانب الإعلانات لقيمنا الإسلامية، فيما يبلغ حجم قطاع الإعلانات في المملكة 11 مليار ريال سنويا وهو الأكبر في المنطقة. وحذرت من خطورة أي محتوى مخالف للقيم المجتمعية، وطالبت الآباء بمراقبة ما يتلقاه الأبناء من محتوى، وتقديم النصح لهم، كما نادت بالتبليغ عن كل محتوى مخالف لحماية المجتمع وأبنائه. وأوضحت أن ترخيص «موثوق» هو إحدى مبادرات استراتيجية الإعلام وتوطين قطاع الدعاية والإعلان في المملكة وتنظيمه، لافتة إلى أن هدف «موثوق» تنظيم وضع الأفراد المقدمين للمحتوى الإعلاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتطرقت عسيري إلى بعض أدوار الهيئة، مشيرة إلى إطلاقها منصة Snapchat، خدمة مركز العائلة، لتكون المملكة بهذه الخطوة من أوائل الدول العربية التي تطلق هذه الخدمة.

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