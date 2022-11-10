القصبي يفتتح المعرض المصاحب لمهرجان الإذاعة والتليفزيون

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فيما سيحظى المعرض بحضور نحو 15 ألف مشارك، و1000 إعلامي من مختلف دول العالم، و200 شركة إنتاج، يمثلون أهم المنظمات والهيئات الإعلامية الإقليمية والدولية. ويمثل المهرجان ثقلا وأهمية كبيرة من عدة جوانب: كالحضور اللافت من صناع القرار في هذا المجال، والمؤسسات الإعلامية، ما يمكنها من اغتنام فرص التسويق لمنتجاتها وتبادل الخبرات.كما يشكل المعرض المصاحب منصة معرفية وثقافية لتبادل الأفكار والتجارب، ومشاركة المعرفة وقصص النجاح الملهمة، ونقلها إلى إعلاميي المستقبل، خلال ما يتضمنه من فعاليات مصاحبة، وورش وندوات متخصصة في المجال.
إلى ذلك، استقبل الدكتور ماجد القصبي عددا من ضيوف المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22، الذي تستضيفه الرياض استثنائيا تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل». حيث استقبل كلا من وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين رمزان النعيمي، ووزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الموريتاني محمد إسويدات، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني أحمد عساف، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العراقي مجاهد أبو الهيل. ورحب القصبي بضيوف المهرجان، متمنيا لهم طيب الإقامة في الرياض، وأن يخرج المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بمخرجات ترتقي لتطلعات قيادات وشعوب المنطقة، وتليق بمتطلبات الساعة. كما استعرض اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مجالات الإعلام.
المعرض في أرقام
- 30 دولة مشاركة
- 12 دولة أجنبية
- 15 ألف مشارك
- 1000 إعلامي من مختلف دول العالم
- 200 شركة إنتاج
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