خبراء: نمو متصاعد في قطاع السينما السعودية

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من جانبه، أكد المخرج السعودي فيصل بالطيور تفاؤله بالنسبة للمستقبل وللفنانين السعوديين، مضيفا أن مستقبل السينما مشرق؛ لأنها صناعة واعدة، لكنها تحتاج للمزيد من المثابرة والعمل، لا سيما وأن الشغف كبير لدى السعوديين لإدراك النجاح.وبين المنتج مالك نجر أن مشاركة المملكة في المهرجانات تؤدي بشكل حتمي إلى تعزيز ريادتها القادمة، ذاكرا عن صناعة الأنميشن «هناك تجارب جيدة لموضوع صناعة الأنميشن، والأهم هو أننا بدأنا نهتم بهذه الصناعة المتخصصة في عالم الرسوم المتحركة.
أما رئيس جمعية السينما السعودية هناء العمير فقالت: «إن الكم يصنع الكيف»، ومع تراكم الخبرات سيتزايد المنتمون للصناعة ونسد الثغرات السابقة، مشيرة إلى سبب وجود المنصات الرقمية التي اختلفت رحلة الأفلام السينمائية فيها عن السابق، وبالمعرفة ووضع الاستراتيجيات واستقطاب الخبرات من العالم نستطيع أن نصنع ما يمثلنا، ولا نحتاج إلى صناعة مقلدة لديزني، ولكن يمكن أن نوجه لنموذج آخر.
من أسباب النمو المتصاعد
- تطوير القطاع وبيئة الإنتاج المحلية
- الشغف الكبير لدى السعوديين لإدراك النجاح
- ما تزخر به المملكة من مقومات بشرية وثقافية وفنية
- احتضان صناعة الأفلام والسينما في المنطقة
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