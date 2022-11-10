شكرا لقرائتكم خبر خبراء: نمو متصاعد في قطاع السينما السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مجموعة من الخبراء في مجال صناعة السينما، أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح بمجال صناعة الأفلام، فهي تشهد نموا متصاعدا، في إطار دعم الحراك السينمائي، وتطوير القطاع وبيئة الإنتاج المحلية. جاء ذلك في ندوة «مستقبل صناعة السينما في المملكة» التي شارك فيها منتج ومصمم الأفلام مالك نجر، والمخرج فيصل بالطيور، إضافة إلى رئيس جمعية السينما السعودية هناء العمير.

من جانبه، أكد المخرج السعودي فيصل بالطيور تفاؤله بالنسبة للمستقبل وللفنانين السعوديين، مضيفا أن مستقبل السينما مشرق؛ لأنها صناعة واعدة، لكنها تحتاج للمزيد من المثابرة والعمل، لا سيما وأن الشغف كبير لدى السعوديين لإدراك النجاح.

وبين المنتج مالك نجر أن مشاركة المملكة في المهرجانات تؤدي بشكل حتمي إلى تعزيز ريادتها القادمة، ذاكرا عن صناعة الأنميشن «هناك تجارب جيدة لموضوع صناعة الأنميشن، والأهم هو أننا بدأنا نهتم بهذه الصناعة المتخصصة في عالم الرسوم المتحركة.

أما رئيس جمعية السينما السعودية هناء العمير فقالت: «إن الكم يصنع الكيف»، ومع تراكم الخبرات سيتزايد المنتمون للصناعة ونسد الثغرات السابقة، مشيرة إلى سبب وجود المنصات الرقمية التي اختلفت رحلة الأفلام السينمائية فيها عن السابق، وبالمعرفة ووضع الاستراتيجيات واستقطاب الخبرات من العالم نستطيع أن نصنع ما يمثلنا، ولا نحتاج إلى صناعة مقلدة لديزني، ولكن يمكن أن نوجه لنموذج آخر.

من أسباب النمو المتصاعد

